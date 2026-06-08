YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2026 YKS üniversite sınavı giriş belgeleri sorgulama sayfası bekleniyor
08.06.2026 09:10
Son Güncelleme: 08.06.2026 15:10
Hayallerindeki üniversite eğitimini alabilmek için aylardır yoğun tempo ile çalışan öğrenciler için en kritik viraja girildi. 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, adayların en önemli gündem maddesi "YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?", "ÖSYM YKS sınav belgeleri ne zaman yayımlanacak?" ve "Sınava hangi okulda gireceğim?" soruları oldu. Peki, 2026 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde, sınav stratejilerini netleştirmek ve sınava girecekleri okulların konumunu erkenden öğrenmek isteyen adayların gözü Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranına kilitlendi. Peki, 2026 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte 2026 YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve açıklanması beklenen tarih.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, gerçekleştirdiği tüm merkezi sınavlarda sınav giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıyor.
YKS sınavlarının 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı dikkate alındığında, 2026 YKS sınav giriş yerlerinin 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alacak.
YKS sınav giriş yerleri resmi olarak ilan edildiği andan itibaren adaylara posta yoluyla herhangi bir fiziksel belge gönderilmeyecek. Adayların belgelerini internet üzerinden kendilerinin indirmesi ve yazıcıdan çıktı alması gerekiyor.
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2026 YKS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre, bu yıl üniversite sınavı haziran ayında gerçekleşecek.
1. Oturum - TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15
2. Oturum - AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15
3. Oturum - YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45