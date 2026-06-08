YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2026 YKS üniversite sınavı giriş belgeleri sorgulama sayfası bekleniyor

Hayallerindeki üniversite eğitimini alabilmek için aylardır yoğun tempo ile çalışan öğrenciler için en kritik viraja girildi. 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, adayların en önemli gündem maddesi "YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?", "ÖSYM YKS sınav belgeleri ne zaman yayımlanacak?" ve "Sınava hangi okulda gireceğim?" soruları oldu. Peki, 2026 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?