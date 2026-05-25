YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
25.05.2026 08:58
Milyonlarca adayın üniversite kapısını aralayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Sınav hazırlıklarında son düzlüğe giren öğrenciler, sınava 1 aydan az kala "YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM tarafından YKS sınav giriş yerlerinin açıklanması beklenen tarih.
ÖSYM’nin her yıl uyguladığı takvim ve geleneksel açıklanma süreleri göz önüne alındığında, YKS sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih netleşmeye başladı. Peki, 2026 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, gerçekleştirdiği tüm merkezi sınavlarda sınav giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıyor.
YKS sınavlarının 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı dikkate alındığında, 2026 YKS sınav giriş yerlerinin 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.
2026 YKS (TYT, AYT, YDT) SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre, bu yıl üniversite sınavı haziran ayında gerçekleşecek.
1. Oturum - TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15
2. Oturum - AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15
3. Oturum - YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45