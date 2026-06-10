YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2026 erişime açıldı: ÖSYM YKS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyişi sürerken, üniversite hayalleri kuran öğrenciler YKS sınav giriş yerleri için gözlerini ÖSYM'den gelecek duyuruya çevirmişti. YKS sınav giriş yerleri açıklandı. 20-21 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan YKS (AYT, TYT ve YDT) sınavlarına hangi okullarda gireceklerini merak eden öğrenciler, YKS sınav giriş belgelerini AİS sistemi üzerinden alabilecek. Peki, 2026 YKS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?