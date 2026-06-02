YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2026: YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
02.06.2026 08:41
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Gece gündüz demeden büyük bir özveriyle TYT ve AYT oturumlarına hazırlanan adaylar, çalışmalarında son düzlüğe girerken gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevirdi. Sınav heyecanı katlanarak artarken, sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler YKS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2026 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YKS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, 20-21 Haziran'da üniversite sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Hangi okullarda sınavlara gireceklerini merak eden öğrenciler, ÖSYM'den yapılacak olan duyuruyu bekliyor. Peki, 2026 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, gerçekleştirdiği tüm merkezi sınavlarda sınav giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıyor.
YKS sınavlarının 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı dikkate alındığında, 2026 YKS sınav giriş yerlerinin 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alacak.
YKS sınav giriş yerleri resmi olarak ilan edildiği andan itibaren adaylara posta yoluyla herhangi bir fiziksel belge gönderilmeyecek. Adayların belgelerini internet üzerinden kendilerinin indirmesi ve yazıcıdan çıktı alması gerekiyor.
2026 YKS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre, bu yıl üniversite sınavı haziran ayında gerçekleşecek.
1. Oturum - TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15
2. Oturum - AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15
3. Oturum - YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45