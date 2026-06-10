YKS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası 2026: ÖSYM YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
10.06.2026 08:20
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyişi sürerken, üniversite hayalleri kuran öğrenciler YKS sınav giriş yerleri için gözlerini ÖSYM'den gelecek duyuruya çevirdi. 20-21 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan YKS (AYT, TYT ve YDT) sınavlarına hangi okullarda gireceklerini merak eden öğrenciler, YKS sınav giriş belgelerini almayı bekliyor. Peki, 2026 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 YKS sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak olan YKS sınav giriş yerleri öncesinde adaylar son hazırlıklarını tamamlıyor. Sınava 10 gün kala heyecanla bekleyen öğrenciler, hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediyor. Peki, 2026 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
2026 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM, gerçekleştirdiği tüm merkezi sınavlarda sınav giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıyor.
YKS sınavlarının 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı dikkate alındığında, 2026 YKS sınav giriş yerlerinin 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alacak.
YKS sınav giriş yerleri resmi olarak ilan edildiği andan itibaren adaylara posta yoluyla herhangi bir fiziksel belge gönderilmeyecek. Adayların belgelerini internet üzerinden kendilerinin indirmesi ve yazıcıdan çıktı alması gerekiyor.
2026 YKS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre, bu yıl üniversite sınavı haziran ayında gerçekleşecek.
1. Oturum - TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15
2. Oturum - AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15
3. Oturum - YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45