YKS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası 2026: ÖSYM YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyişi sürerken, üniversite hayalleri kuran öğrenciler YKS sınav giriş yerleri için gözlerini ÖSYM'den gelecek duyuruya çevirdi. 20-21 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan YKS (AYT, TYT ve YDT) sınavlarına hangi okullarda gireceklerini merak eden öğrenciler, YKS sınav giriş belgelerini almayı bekliyor. Peki, 2026 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?