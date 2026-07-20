YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Geri sayım başladı, gözler ÖSYM sonuç ekranında

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu da yayımlayacak.

Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği yer alacak.