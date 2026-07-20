YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Geri sayım başladı, gözler ÖSYM sonuç ekranında
20.07.2026 08:45
Son Güncelleme: 20.07.2026 09:27
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçları için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ÖSYM'nin sınav sonucunu açıklamasını bekliyor. 2026 YKS sınav sonuçları, ÖSYM'nin takvimine göre çarşamba günü açıklanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçları için nefesler tutuldu.
Sınava giren yüz binlerce aday, 2026-YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasını bekliyor.
Peki 2026-YKS ne zaman açıklanacak, adaylar sınav sonucunu nereden görebilecek?
2026-YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz çarşamba günü açıklanacak.
Adaylar, sınav sonucunu ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
ÖSYM TERCİH KILAVUZU YAYIMLANACAK
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu da yayımlayacak.
Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği yer alacak.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS tercih dönemi tarihleri de bu kılavuzda yer alacak.
Tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri de kılavuzda ayrıntılı olarak yer alacak.