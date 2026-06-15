YKS sınav tarihi 2026: ÖSYM YKS (üniversite sınavı) ne zaman yapılacak?

Milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için aylardır süren yorucu maratonda artık son haftaya girildi. Üniversite kapılarını aralamak isteyen lise son sınıf öğrencileri ve mezun adaylar, güzel bir üniversite kazanabilmek ve istedikleri bölümlerde okuyabilmek için YKS sınavlarına girecek. Peki, 2026 YKS ne zaman yapılacak?