YKS sınav tarihi 2026: ÖSYM YKS (üniversite sınavı) ne zaman yapılacak?
15.06.2026 12:24
Milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için aylardır süren yorucu maratonda artık son haftaya girildi. Üniversite kapılarını aralamak isteyen lise son sınıf öğrencileri ve mezun adaylar, güzel bir üniversite kazanabilmek ve istedikleri bölümlerde okuyabilmek için YKS sınavlarına girecek. Peki, 2026 YKS ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen hazırlıkların tamamlanması ve giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, 2026 YKS sınavı ne zaman yapılacak?
2026 YKS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre, bu yıl üniversite sınavı haziran ayında gerçekleşecek.
1. Oturum - TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15
2. Oturum - AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15
3. Oturum - YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alacak.
YKS sınav giriş yerleri resmi olarak ilan edildiği andan itibaren adaylara posta yoluyla herhangi bir fiziksel belge gönderilmeyecek. Adayların belgelerini internet üzerinden kendilerinin indirmesi ve yazıcıdan çıktı alması gerekiyor.