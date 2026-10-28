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YKS tarihi belli oldu. ÖSYM 2027 sınav takvimini duyurdu

28.10.2026 09:59

Son Güncelleme: 28.10.2026 10:30

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2027 yılı sınav takvimini duyurdu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 19-20 Haziran’da yapılacak.

YKS tarihi belli oldu. ÖSYM 2027 sınav takvimini duyurdu
Anadolu Ajansı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2027 yılında uygulanacak sınavların tarihi belli oldu. Adaylar ÖSYM’nin sınav takvimine kurumsal web sayfası üzerinden ulaşabilecek.

 

 

Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2027-YKS) 19-20 Haziran'da yapılacak. 2027 YKS başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart tarihlerinde alınacak. 

YKS tarihi belli oldu. ÖSYM 2027 sınav takvimini duyurdu 1
Anadolu Ajansı

KPSS OTURUMLARI EYLÜL’DE YAPILACAK

 

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 12 Eylül’de,

KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 18-19 Eylül’de uygulanacak

 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 18 Temmuz'da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 20 Mart'ta gerçekleştirilecek.

 

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ise 8-9 Mayıs da düzenlenecek.