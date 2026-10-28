YKS tarihi belli oldu. ÖSYM 2027 sınav takvimini duyurdu
28.10.2026 09:59
Son Güncelleme: 28.10.2026 10:30
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2027 yılı sınav takvimini duyurdu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 19-20 Haziran’da yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2027 yılında uygulanacak sınavların tarihi belli oldu. Adaylar ÖSYM’nin sınav takvimine kurumsal web sayfası üzerinden ulaşabilecek.
Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2027-YKS) 19-20 Haziran'da yapılacak. 2027 YKS başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart tarihlerinde alınacak.
KPSS OTURUMLARI EYLÜL’DE YAPILACAK
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 12 Eylül’de,
KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 18-19 Eylül’de uygulanacak
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Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ise 8-9 Mayıs da düzenlenecek.