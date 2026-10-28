Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2027 yılında uygulanacak sınavların tarihi belli oldu. Adaylar ÖSYM’nin sınav takvimine kurumsal web sayfası üzerinden ulaşabilecek.

Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2027-YKS) 19-20 Haziran'da yapılacak. 2027 YKS başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart tarihlerinde alınacak.