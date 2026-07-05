YKS sonuç tarihi 2026: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 20-21 Haziran tarihlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan üniversite sınavlarının ardından, sınavlara katılım sağlayan adaylar sonuçlar için beklemeye başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların puanları ve başarı sıralamaları belli olacak ve daha sonra tercih işlemleri başlayacak. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?