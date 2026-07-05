YKS sonuç tarihi 2026: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
05.07.2026 09:37
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 20-21 Haziran tarihlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan üniversite sınavlarının ardından, sınavlara katılım sağlayan adaylar sonuçlar için beklemeye başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların puanları ve başarı sıralamaları belli olacak ve daha sonra tercih işlemleri başlayacak. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 YKS sonuçları için geri sayım sürüyor. Güzel bir üniversitede okuyabilme hayaliyle yıl boyunca YKS oturumlarına hazırlanan adaylar, 20-21 Haziran tarihlerinde uygulanan TYT ve AYT oturumlarına katılım sağladı. Sınavların tamamlanmasının ardından ise gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında belli oldu.
Buna göre; YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.