YKS sonuçları açıklandı. İptal edilen soru sayısı 2 oldu
20.07.2026 08:45
Son Güncelleme: 21.07.2026 07:06
Milyonlarca öğrencinin beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. İptal edilen soru sayısının da 2'ye çıktığı duyuruldu. Sonuçlara göre Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 5, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) 3 ve Yabancı Dil Testi'nde de (YDT) 5 birinci var.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı.
Peki 2026-YKS ne zaman açıklanacak, adaylar sınav sonucunu nereden görebilecek?
2026-YKS SONUÇLARI
Adaylar, sınav sonucunu https://ykssonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU
Sonuçlara göre Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 5, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) 3 ve Yabancı Dil Testi'nde de (YDT) 5 birinci var. Bu yıl birincilerin çoğunluğunun İstanbul'dan çıkması dikkat çekti.
2026 YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) birinciliğini İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir ve Şerif Efe Dartar paylaştı. Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sayısalda Şerif Efe Dartar, sözelde Enes Salahaddin Coşkun, eşit ağırlıkta ise Tuğsem Bahar birinci oldu. Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça alanlarında farklı adaylar birincilik elde etti.
ÖSYM verilerine göre, TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap ortalamaları Türkçede 20,5, sosyal bilimlerde 10,2, temel matematikte 6,8 ve fen bilimlerinde 4,3 olarak gerçekleşti.
2 SORU İPTAL EDİLDİ
Sınavın ardından gelen tepkilerden sonra bir soru iptal edilmiş bir sorunun ise cevabı değiştirilmişti. AYT testlerinin Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 Testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı soru iptal edilmişti. Cevabı değiştirilen ve bir öğrencinin dava açtığı Matematik Testi soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun da yargı kararı gereği iptal edildiği açıklandı. Bu sorular değerlendirilmeye alınmadı.
ÖSYM TERCİH KILAVUZU YAYIMLANACAK
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu da gün içinde yayımlaması bekleniyor.
Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği yer alacak.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS tercih dönemi tarihleri de bu kılavuzda yer alacak.
Tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri de kılavuzda ayrıntılı olarak yer alacak.
KADINLARIN KATILIM ORANI DAHA FAZLA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, TYT'ye başvuran 2 milyon 425 bin 627 adayın 2 milyon 255 bin 76'sının sınava katıldığını, 170 bin 551 adayın ise sınava girmediğini bildirdi.
AYT'ye başvuran 1 milyon 627 bin 970 adaydan 1 milyon 473 bin 113'ünün sınava katıldığını aktaran Ersoy, YDT'ye başvuran 203 bin 640 adaydan da 143 bin 270'inin sınava katıldığını, 60 bin 370 adayın bu oturuma girmediği bilgisini paylaştı.
TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 91,48'inin, TYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 94,21'inin, AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 88,09'unun, AYT'ye başvuran kadın adayların yüzde 92,33'ünün sınava katıldığını bildiren Ersoy, YDT'de ise erkeklerde yüzde 63,81, kadın adayların ise yüzde 74,99'unun oturuma katıldığının altını çizerek, tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranlarının daha yüksek olduğunu kaydetti.
Ersoy, 2026-YKS'de üç oturumda uygulanan testlerde toplam 680 soru sorulduğunu bildirdi.
YKS testlerinin ortalamalarına ilişkin bilgiler veren Ersoy, şöyle devam etti:
"2026-TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları; Türkçe (40 soru) testinde 20,5, sosyal bilimler (20 soru) testinde 10,2, temel matematik (40 soru) testinde 6,8 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 4,3'tür. AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması, 7,0. AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik (14 soru) alt testinde 2,7, kimya (13 soru) alt testinde 2,2 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 3,0 oldu. AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları; Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 6,1, tarih-1 (10 soru) alt testinde 2,6, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 1,7. AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları; tarih-2 (11 soru) alt testinde 1,7, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 2,1, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 1,6, (DKAB) din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) alt testinde 1,9 olmuştur. YDT'nin ortalamaları ise; Almanca testinde 43,0, Arapça testinde 44,3, Fransızca testinde 46,1, İngilizce testinde 37,1, Rusça testinde 56,9 olarak gerçekleşti."
Ersoy, TYT'deki Türkçe ve sosyal bilimler testinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalaması erkek adaylara göre daha yüksek olduğunu, temel matematik ve fen bilimleri testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalamasının kadınlara göre daha yüksek gerçekleştiğini belirtti.
AYT'deki 11 alt testten 8'inde erkek adayların ortalamasının, 3'ünde ise kadın adayların ortalaması daha yüksek olduğunu aktaran Ersoy, YDT'de ise Arapça ve Rusça dillerinde kadın adayların, Almanca, Fransızca ve İngilizce'de ise erkek adayların ortalamasının daha yüksek sonuçlandığını vurguladı.