YKS sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM sonuç sorgulama ekranında
17.07.2026 09:32
Üniversiteli olma hayali kuran milyonlarca adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. TYT ve AYT sınavına girerek sözel ve sayısal puanlarına göre tercihte bulunacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Peki, 2026 YKS sonuçları açıklandı mı?
2026 YKS sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, heyecanla sınav sonuçlarını bekleyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 YKS takvimi sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih duyuruldu. Peki, 2026 YKS sonuçları açıklandı mı?
2026 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında belli oldu.
Buna göre; YKS sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercihlerin sonuçlar açıklandıktan sonra Temmuz ayının sonu itibarıyla başlaması bekleniyor.
Buna göre; YKS tercihlerinin 22 Temmuz tarihinden sonra başlaması bekleniyor.