YKS sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM sonuç sorgulama ekranında

Üniversiteli olma hayali kuran milyonlarca adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. TYT ve AYT sınavına girerek sözel ve sayısal puanlarına göre tercihte bulunacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Peki, 2026 YKS sonuçları açıklandı mı?