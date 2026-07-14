YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 YKS sonuç tarihi belli oldu
14.07.2026 09:42
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih 20-21 Haziran tarihlerinde TYT ve AYT sınavlarına katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanlarıyla, başarı sıralamalarını öğrenecek olan öğrenciler, gözlerini ÖSYM'nin yapacağı sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, 2026 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, TYT ve AYT sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başarı sıralamalarına göre tercih yapacak olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yayımlanan takvimi merak ediyor. Peki, 2026 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında belli oldu.
Buna göre; YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercihlerin sonuçlar açıklandıktan sonra Temmuz ayının sonu itibarıyla başlaması bekleniyor.
Buna göre; YKS tercihlerinin 22 Temmuz tarihinden sonra başlaması bekleniyor.