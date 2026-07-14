YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 YKS sonuç tarihi belli oldu

2026 YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, TYT ve AYT sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başarı sıralamalarına göre tercih yapacak olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yayımlanan takvimi merak ediyor. Peki, 2026 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?