YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM YKS sonuç tarihi bekleniyor
30.06.2026 11:22
Milyonlarca üniversite öğrencisi adayının aylardır süren yoğun ve yorucu hazırlık maratonunun ardından katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geride kaldı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında geleceklerini şekillendirmek adına ter döken öğrenciler ve aileleri için şimdi en heyecanlı bekleyiş dönemi başladı. Sınavın hemen ardından ÖSYM tarafından soruların ve cevap anahtarlarının yayımlanmasıyla birlikte adaylar taslak bir puan hesabı yapsa da asıl belirleyici olacak başarı sıralamaları ve net sonuçlar için gözler tamamen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Güzel bir lisans programında okuyabilmek için yıl boyunca hazırlanan öğrenciler, YKS sınavının sona ermesiyle birlikte puan hesaplamaları yapmaya başladı. Başarı sıralamalarına göre bölümlere yerleşecek olan öğrenciler, ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında belli oldu.
Buna göre; YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.