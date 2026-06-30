YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM YKS sonuç tarihi bekleniyor

Milyonlarca üniversite öğrencisi adayının aylardır süren yoğun ve yorucu hazırlık maratonunun ardından katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geride kaldı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında geleceklerini şekillendirmek adına ter döken öğrenciler ve aileleri için şimdi en heyecanlı bekleyiş dönemi başladı. Sınavın hemen ardından ÖSYM tarafından soruların ve cevap anahtarlarının yayımlanmasıyla birlikte adaylar taslak bir puan hesabı yapsa da asıl belirleyici olacak başarı sıralamaları ve net sonuçlar için gözler tamamen Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?