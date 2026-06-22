YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YKS (TYT-AYT) sonuçları için tarih belli oldu
22.06.2026 16:16
Milyonlarca öğrencinin büyük bir emek ve stresle hazırlandığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu, hafta sonu gerçekleştirilen oturumların ardından resmen geride kaldı. Cumartesi günü TYT, Pazar günü ise AYT ve YDT oturumlarında ter döken öğrenciler, sınav salonlarından çıkar çıkmaz doğru-yanlış tahminlerini yapmaya başladı. Şimdi ise gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımlamasıyla birlikte gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınavın ardından öğrenciler, "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?, 2026 YKS sonuç tarihi belli oldu mu?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında belli oldu.
Buna göre; YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.