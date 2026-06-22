YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YKS (TYT-AYT) sonuçları için tarih belli oldu

Milyonlarca öğrencinin büyük bir emek ve stresle hazırlandığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu, hafta sonu gerçekleştirilen oturumların ardından resmen geride kaldı. Cumartesi günü TYT, Pazar günü ise AYT ve YDT oturumlarında ter döken öğrenciler, sınav salonlarından çıkar çıkmaz doğru-yanlış tahminlerini yapmaya başladı. Şimdi ise gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?