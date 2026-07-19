YKS sonuçları sorgulama ekranı 2026: YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç ekranında
19.07.2026 09:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçları için milyonlarca öğrenci nefesini tuttu. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavlarının ardından gözler artık ÖSYM sonuç ekranına çevrildi. Sınava katılım sağlayan yüz binlerce kişi YKS sonuçlarıyla birlikte üniversite tercihleri öncesinde puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenebilecek. Peki, 2026 YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan yüz binlerce öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. Sınav sonuçlarını bir an önce öğrenmek isteyen adaylar, aldıkları sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanlarına göre üniversite tercihlerinde bulunacak. Tercihlerde öğrencilerin başarı sıralamaları büyük önem arz edecek. Peki, 2026 YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında belli oldu.
Buna göre; YKS sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercihlerin sonuçlar açıklandıktan sonra Temmuz ayının sonu itibarıyla başlaması bekleniyor.
Buna göre; YKS tercihlerinin 22 Temmuz tarihinden sonra başlaması bekleniyor.