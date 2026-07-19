YKS sonuçları sorgulama ekranı 2026: YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç ekranında

2026 YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan yüz binlerce öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. Sınav sonuçlarını bir an önce öğrenmek isteyen adaylar, aldıkları sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanlarına göre üniversite tercihlerinde bulunacak. Tercihlerde öğrencilerin başarı sıralamaları büyük önem arz edecek. Peki, 2026 YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?