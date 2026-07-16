YKS sonuçları sorgulama ekranı 2026: YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS oturumları olan TYT ve AYT sınavlarına katılım sağlayan milyonlarca öğrenci, alacakları puanlar ve başarı sıralamalarına göre ön lisans ve lisans bölümleri için tercihte bulunacak. Peki, 2026 YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?