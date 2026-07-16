YKS sonuçları sorgulama ekranı 2026: YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
16.07.2026 09:59
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 20-21 Haziran tarihlerinde uygulanan üniversite sınavlarına katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 YKS takvimi sonrasında YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ise tercih işlemleri yapılacak. Peki, 2026 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS oturumları olan TYT ve AYT sınavlarına katılım sağlayan milyonlarca öğrenci, alacakları puanlar ve başarı sıralamalarına göre ön lisans ve lisans bölümleri için tercihte bulunacak. Peki, 2026 YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında belli oldu.
Buna göre; YKS sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Tercihlerin sonuçlar açıklandıktan sonra Temmuz ayının sonu itibarıyla başlaması bekleniyor.
Buna göre; YKS tercihlerinin 22 Temmuz tarihinden sonra başlaması bekleniyor.