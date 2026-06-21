YKS soruları ve cevap anahtarı sorgulama 2026: YKS (TYT-AYT) soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS soruları ve cevap anahtarlarını henüz resmi olarak erişime açmadı. Ancak ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki hareketliliği bu konuda net bir takvime işaret ediyor.

Pazar günü tamamlanacak olan son oturum yani Yabancı Dil Testi'nin (YDT) saat 17.45'te tamamlanmasıyla birlikte sınav güvenliği süreci sona erecek. Tüm oturumların (TYT-AYT-YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının 21 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde (18.30 - 20.00 arasında) ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.