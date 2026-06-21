YKS soruları ve cevap anahtarı sorgulama 2026: YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevapları yayımlandı
21.06.2026 12:00
Son Güncelleme: 21.06.2026 18:58
Milyonlarca üniversite adayının aylardır sabırsızlıkla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu bugün itibarıyla geride kaldı. Üniversite öğrencisi adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) dün girmişti. Bugün ise ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasının ardından YKS oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
2026 YKS sınavı soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı, üniversite sınavları olan TYT ve AYT oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Güzel bir üniversite okuyabilme hayaliyle YKS sınavına katılım sağlayan adaylar, doğru ve yanlış cevaplarını görüntüleyerek puan hesabı yapmaya çalışacak. Bugün tamamlananan AYT oturumunun ardından gözler soru kitapçıkları ve cevap anahtarına çevrildi. Peki, 2026 YKS soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.
2026 YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
SINAVA 2,5 MİLYON ADAY KATILDI
YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuran aday sayısının 2 milyon 425 bin 560 olduğunu açıkladı.
1 milyon 627 bin 960 adayın başvurduğu, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda düzenlenen ikinci oturumda, 227 bin 380 kişi görev yapıyor.
AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40, Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi.