YKS soruları ve cevap anahtarı sorgulama 2026: YKS (TYT-AYT-YDT) soruları ve cevapları yayımlandı

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuran aday sayısının 2 milyon 425 bin 560 olduğunu açıkladı.

1 milyon 627 bin 960 adayın başvurduğu, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda düzenlenen ikinci oturumda, 227 bin 380 kişi görev yapıyor.

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40, Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi.