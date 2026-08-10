YKS tercih sonuçları 2026: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
10.08.2026 16:03
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan YKS üniversite tercihlerinin bugün tamamlanacak olmasıyla birlikte yüz binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek tercih sonuçları duyurusuna çevrildi. Lisans ve ön lisans programlarına yerleşmek için tercih listelerini teslim eden adaylar, üniversite kapılarını aralayacak sonuçların ilan edileceği günü bekliyor. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
2026 YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre bugün sona erecek olan YKS tercihleri sonrasında gözler sonuç duyurusunun yapılacağı tarihe çevrilecek. ÖSYM'nin değerlendirme takvimi, geçmiş yıl uygulamaları ve üniversite kayıt tarihleri göz önüne alındığında YKS yerleştirme sonuçlarına dair öne çıkan ayrıntılar netleşmeye başladı. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
2026 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan tercih takvimine göre YKS tercihleri 10 Ağustos'ta tamamlanacak. Tercih döneminin 10 Ağustos 2026'da tamamlanmasının ardından ÖSYM, yerleştirme değerlendirme sürecini başlatacak.
ÖSYM, henüz 2026 YKS tercih sonuçları için bir tarih açıklaması yapmadı fakat üniversite kayıt tarihlerine bakarsak YKS tercih sonuçlarının 17-21 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sorgulama ekranı aktifleştikten sonra adaylar, "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sisteme giriş yapabilecek. Şifrelerini unutan adaylar, ÖSYM’nin web sitesi üzerinden “şifremi unuttum” seçeneğiyle yeni şifre edinebilirler.
Alternatif olarak adaylar e-Devlet şifreleriyle de sonuç sorgulama ekranına giriş yapabilirler.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.