YKS tercih sonuçları 2026: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan YKS üniversite tercihlerinin bugün tamamlanacak olmasıyla birlikte yüz binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek tercih sonuçları duyurusuna çevrildi. Lisans ve ön lisans programlarına yerleşmek için tercih listelerini teslim eden adaylar, üniversite kapılarını aralayacak sonuçların ilan edileceği günü bekliyor. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?