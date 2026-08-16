2026 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı, üniversiteli olabilmek için heyecanla bekleyen milyonlarca aday tarafından merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında üniversite kayıtlarının yapılacağı tarih belli oldu. Şimdi ise gözler YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?