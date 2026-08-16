YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM 2026: YKS tercih sonuçları açıklandı mı?
16.08.2026 08:41
YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınav puanı ve başarı sıralamalarına göre hangi üniversitelere yerleştiklerini merak eden adayların gündeminde yer alıyor. İşte beklenen tarih.
2026 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı, üniversiteli olabilmek için heyecanla bekleyen milyonlarca aday tarafından merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında üniversite kayıtlarının yapılacağı tarih belli oldu. Şimdi ise gözler YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan tercih takvimine göre YKS tercihleri 10 Ağustos'ta tamamlanacak. Tercih döneminin 10 Ağustos 2026'da tamamlanmasının ardından ÖSYM, yerleştirme değerlendirme sürecini başlatacak.
ÖSYM, henüz 2026 YKS tercih sonuçları için bir tarih açıklaması yapmadı fakat üniversite kayıt tarihlerinin 24-28 Ağustos'ta yapılacak olması nedeniyle, YKS tercih sonuçlarının 17-21 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sisteme giriş yapabilecek. Şifrelerini unutan adaylar, ÖSYM’nin web sitesi üzerinden “şifremi unuttum” seçeneğiyle yeni şifre edinebilirler.
Alternatif olarak adaylar e-Devlet şifreleriyle de sonuç sorgulama ekranına giriş yapabilirler.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.