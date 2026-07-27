YKS tercih tarihleri 2026: YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
27.07.2026 09:14
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri için geri sayım başladı. 21 Temmuz'da açıklanan YKS sonuçlarıyla birlikte, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanlarını öğrenen ve başarı sıralamalarını görüntüleyen adaylar, şimdi üniversite hayalleri için tercihte bulunacak. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda tercih işlemleri gerçekleştirilecek. Peki, 2026 YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
2026 YKS tercih tarihleri, istedikleri üniversiteler için tercih yapmayı bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. Başarı sıralamalarına göre istedikleri bölümlere tercih yapacak olan öğrencilere toplamda 24 tercih hakkı sunulacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan ön bilgilendirme kılavuzuyla birlikte 2026 YKS tercih tarihleri belli oldu.
Buna göre; YKS tercihleri 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla başlayacak. Tercihler 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımlandı.
Kılavuzda yer alan kurallara göre adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.
YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek.
PUANA GÖRE Mİ SIRALAMAYA GÖRE Mİ TERCİH YAPILMALI?
Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör olmalı. Daha detaylı incelemeler için güncellenen YÖK ATLAS verilerine göz atılmalı.
YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.