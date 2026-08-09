YKS tercih (yerleştirme) sonuçları tarihi 2026: YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS tercihleri yarın tamamlanacak. Tercihlerinin tamamlanmasının ardından, yüz binlerce üniversite adayı için heyecanlı bekleme süreci başlayacak. Geleceklerini şekillendirecek lisans ve ön lisans programlarına yaptıkları tercihlerin neticesini merak eden adaylar, yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği güne kilitlendi. Peki, 2026 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?