YKS tercih (yerleştirme) sonuçları tarihi 2026: YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
09.08.2026 12:22
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS tercihleri yarın tamamlanacak. Tercihlerinin tamamlanmasının ardından, yüz binlerce üniversite adayı için heyecanlı bekleme süreci başlayacak. Geleceklerini şekillendirecek lisans ve ön lisans programlarına yaptıkları tercihlerin neticesini merak eden adaylar, yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği güne kilitlendi. Peki, 2026 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak olan YKS tercihlerinde son güne giriliyor. Güzel bir meslek sahibi olabilmek için YKS tercihlerini yapan adaylar, hangi üniversiteyi kazandıklarını merak ediyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan tercih takvimine göre YKS tercihleri 10 Ağustos'ta tamamlanacak. Tercih döneminin 10 Ağustos 2026'da tamamlanmasının ardından ÖSYM, yerleştirme değerlendirme sürecini başlatacak.
ÖSYM, henüz 2026 YKS tercih sonuçları için bir tarih açıklaması yapmadı fakat geçtiğimiz yıllara bakarsak YKS tercih sonuçlarının ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sorgulama ekranı aktifleştikten sonra adaylar, "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sisteme giriş yapabilecek. Şifrelerini unutan adaylar, ÖSYM’nin web sitesi üzerinden “şifremi unuttum” seçeneğiyle yeni şifre edinebilirler.
Alternatif olarak adaylar e-Devlet şifreleriyle de sonuç sorgulama ekranına giriş yapabilirler.