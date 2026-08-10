YKS tercihlerinde son saatler
10.08.2026 08:49
Üniversite sınavına giren 2 milyon 250 binden fazla aday için tercih süresi bugün doluyor. Adayların tercihlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlanması gerekiyor.
Üniversite adayları için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih süreci bugün sona erecek.
YKS sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından, üniversite adayları için tercih süreci 29 Temmuz'da başlamıştı.
GECE YARISINA KADAR VAKİT VAR
Tercih işlemleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabiliyor. Adaylar, tercih işlemlerini yarın saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.
Adayların, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapması gerekiyor.
ADAYLARA SOSYAL MEDYA UYARISI
Eğitim uzmanları, tercihlerinde karar için sosyal medyanın yanıltıcı rol oynayabileceğine dikkat çekiyor.
Bir üniversiteye kesinlikle yerleşmek isteyen adaylara, tercih listesini geniş tutmalarını öneriyor.
NTV'ye değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rehberlik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Sart, öğrencilerin sosyal medyanın etkisi altına girdiğini ifade edip "Kendi becerilerini ve yetkinliklerini görmeden, popüler kültürün oluşturduğu kararlarla hareket ediyor." dedi.
Mesleklerin her 3 ayda bir değişebileceğine dikkat çeken Sart, "Asıl mesele sizin okuyacağınız bölümün ve alanın belirlenmesi." uyarısında bulundu.
Öğrencilerin çağın getirmiş olduğu endüstriye ve endüstriyel ihtiyaca göre bir değerlendirme yaptığına dikkat çeken Sart, şöyle devam etti:
“Bundan önce otomotiv sektörü çok ön plandayken bugün savunma sanayii ve özellikle uzay var. Öğrenci okurken uyanık olması gerek ve endüstrilerin ne yöne gittiğini anlaması lazım.”
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kılavuza göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos'ta yapılacak.
KAÇ KİŞİ KATILMIŞTI?
Bu yıl YKS'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76 aday katılmıştı.