YKS tercihlerinde son saatler

Öğrencilerin çağın getirmiş olduğu endüstriye ve endüstriyel ihtiyaca göre bir değerlendirme yaptığına dikkat çeken Sart, şöyle devam etti:

“Bundan önce otomotiv sektörü çok ön plandayken bugün savunma sanayii ve özellikle uzay var. Öğrenci okurken uyanık olması gerek ve endüstrilerin ne yöne gittiğini anlaması lazım.”