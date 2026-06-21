YKS (TYT-AYT) soruları ve cevap anahtarı sorgulama 2026: YKS soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
21.06.2026 12:00
Milyonlarca üniversite adayının aylardır sabırsızlıkla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu bugün itibarıyla geride kalacak. Cumartesi günü tamamlanan TYT oturumunun ardından bugün (21 Haziran 2026 Pazar) yapılan AYT oturumuyla da sınavın en kritik aşaması geride kaldı. Sınav salonlarından çıkan öğrenciler ve çocuklarının geleceğini heyecanla bekleyen veliler, doğru ve yanlış sayılarını netleştirmek adına YKS soruları ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, 2026 YKS soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
2026 YKS sınavı soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı, üniversite sınavları olan TYT ve AYT oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Güzel bir üniversite okuyabilme hayaliyle YKS sınavına katılım sağlayan adaylar, doğru ve yanlış cevaplarını görüntüleyerek puan hesabı yapmaya çalışacak. Bugün tamamlanacak olan AYT oturumunun ardından gözler soru kitapçıkları ve cevap anahtarına çevrilecek. Peki, 2026 YKS soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS soruları ve cevap anahtarlarını henüz resmi olarak erişime açmadı. Ancak ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki hareketliliği bu konuda net bir takvime işaret ediyor.
Pazar günü tamamlanacak olan son oturum yani Yabancı Dil Testi'nin (YDT) saat 17.45'te tamamlanmasıyla birlikte sınav güvenliği süreci sona erecek. Tüm oturumların (TYT-AYT-YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının 21 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde (18.30 - 20.00 arasında) ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.
YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.
2026 YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
SINAVA 2,5 MİLYON ADAY KATILDI
YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuran aday sayısının 2 milyon 425 bin 560 olduğunu açıkladı.
1 milyon 627 bin 960 adayın başvurduğu, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda düzenlenen ikinci oturumda, 227 bin 380 kişi görev yapıyor.
AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40, Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi.