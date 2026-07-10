YKS üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM YKS sonuç tarihi belli oldu

2026 YKS sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında YKS sonuçları için tarih belli oldu. Adaylar YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başarı sıralamaları ve puanlarına göre üniversite tercihlerinde bulunacak. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?