YKS üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM YKS sonuç tarihi belli oldu
10.07.2026 11:39
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçları için milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Güzel bir üniversitede akademik kariyer yapabilmek için üniversite sınavına yıl boyunca hazırlanan adaylar, 20-21 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavlarına girmişti. Şimdi ise gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı ve tercihlerin başlayacağı tarihlere çevrildi. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 YKS sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında YKS sonuçları için tarih belli oldu. Adaylar YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başarı sıralamaları ve puanlarına göre üniversite tercihlerinde bulunacak. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi sonrasında belli oldu.
Buna göre; YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.
YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.