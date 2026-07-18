YKS'de 23. matematik sorusu krizi. Şıkkı değişen soru iptal edilebilir mi?
18.07.2026 10:30
Üniversite sınavının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Doğru cevabı sonradan değiştirilen matematik sorusu yargıya tanışırken uzmanlar sorunun iptal edilmesi gerektiğini savunuyor. Peki, iptal durumunda puanlama sisteminde nasıl bir değişiklik yaşanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıl tartışma yaratan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) başlattığı inceleme sonuçlandı.
İncelemelerin ardından ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından Alan Yeterlilik Testleri’nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş cevabının “A” olarak değiştirilmesine, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği açıklandı.
MATEMATİKTE 23 NUMARALI SORU CEVABI DEĞİŞTİ
Alan Yeterlilik Testleri’nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş cevabının “A” olarak değiştirilmesine;
EDEBİYATTA BİR SORU İPTAL
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir."
MATEMATİK SORUSU İÇİN BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
AYT testinde matematiğin 23. sorusu için ise hala belirsizlik sürüyor.
Uzmanlar sorunun iptal edilmesi gerektiğini belirtiyor.
NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, "Sağlıklı olanın bu sorunun iptal olması. Bu durumda C şıkkını işaretleyen öğrenciler, A şıkkını işaretleyen öğrenciler her durumda mağduriyet yaşayacaktır." dedi.
SORU İPTAL EDİLİRSE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Matematik testinde 40 sorunun bulunduğunu ifade eden Soğuk, "Eğer bu soru iptal edilirse bu seger matematik testi 39 soru üzerinden değerlendirilecek. Böylelikle de aslında her bir matematik sorusunun getirisi ölçme ve değerlendirme açısından bir miktar artmış olacak." diye konuştu.
Tartışmalı sorulara ilişkin kararın sınav sonuçları açıklandığında ÖSYM tarafından paylaşılması bekleniyor.