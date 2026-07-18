YKS'de 23. matematik sorusu krizi. Şıkkı değişen soru iptal edilebilir mi?

Matematik testinde 40 sorunun bulunduğunu ifade eden Soğuk, "Eğer bu soru iptal edilirse bu seger matematik testi 39 soru üzerinden değerlendirilecek. Böylelikle de aslında her bir matematik sorusunun getirisi ölçme ve değerlendirme açısından bir miktar artmış olacak." diye konuştu.

Tartışmalı sorulara ilişkin kararın sınav sonuçları açıklandığında ÖSYM tarafından paylaşılması bekleniyor.