YÖK Atlas tercih robotu ekranı 2026: YÖK Atlas nedir, tercih robotu nasıl kullanılır?
29.07.2026 08:55
YÖK Atlas tercih robotu, üniversite tercih sürecinin bugün başlayacak olmasıyla birlikte adayların gündeminde yer almaya başladı. YÖK Atlas tercih robotu, her yıl olduğu gibi öğrencilerin TYT ve AYT sınavlarından aldıkları puanlara göre, üniversiteye yerleştirme konusunda fikir sahibi olmalarını sağlayacak. YÖK Atlas programında "Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı" ile "Meslek Atlası" modüllerinin yanı sıra "Üniversitelerimiz", "Lisans / Önlisans Atlası", "Mezun Başarı Atlası", "Net Sihirbazı" ve "Tercih Listem" gibi modüller de yer alıyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?
YÖK Atlas tercih robotunun nasıl kullanılacağı, üniversite tercihlerinde bulunacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihi yapmalarında büyük kolaylık sağlarken, öğrencilerin binlerce üniversite programı, kontenjan değişimi ve taban başarı sıralaması arasında kaybolmamasını da sağlıyor. Adaylar, YÖK Atlas tercih robotu sayesinde, TYT ve AYT puanlarına göre yerleşebilecekleri 2 ve 4 yıllık üniversiteler konusunda fikir sahibi oluyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. “Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.
ADIM ADIM YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU
Bu yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Yazılım bir “tercih robotu” değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.
“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Ayrıntılarını görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.
“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Ayrıntılarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.
YÖK ATLAS MODÜLLERİ
YÖK Atlas programında ‘Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı’ ile ‘Meslek Atlası’ modüllerinin yanı sıra ‘Üniversitelerimiz’, ‘Lisans / Önlisans Atlası’, ‘Mezun Başarı Atlası’, ‘Net Sihirbazı’ ve ‘Tercih Listem’ gibi modüller de yer alıyor.
2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellenecek.