YÖK Atlas tercih robotu ekranı 2026: YÖK Atlas nedir, tercih robotu nasıl kullanılır?

YÖK Atlas tercih robotunun nasıl kullanılacağı, üniversite tercihlerinde bulunacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihi yapmalarında büyük kolaylık sağlarken, öğrencilerin binlerce üniversite programı, kontenjan değişimi ve taban başarı sıralaması arasında kaybolmamasını da sağlıyor. Adaylar, YÖK Atlas tercih robotu sayesinde, TYT ve AYT puanlarına göre yerleşebilecekleri 2 ve 4 yıllık üniversiteler konusunda fikir sahibi oluyor. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nedir, nasıl kullanılır?