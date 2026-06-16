YÖKDİL/2 başvuru ekranı 2026: YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?

2026 YÖKDİL/2 başvuruları için bekleyiş sona erdi ve ÖSYM tarafından başvurular bugün itibarıyla erişime açıldı. YÖKDİL sınavına katılım sağlamak isteyen adaylar, 16 Haziran'da itibaren başvurularını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapabilecek.