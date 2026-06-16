YÖKDİL/2 başvuru ekranı 2026: YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?
16.06.2026 10:14
Son Güncelleme: 16.06.2026 10:55
2026 YÖKDİL/2 başvuruları için bekleyiş sona erdi ve ÖSYM tarafından başvurular bugün itibarıyla erişime açıldı. YÖKDİL sınavına katılım sağlamak isteyen adaylar, 16 Haziran'da itibaren başvurularını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapabilecek.
2026 YÖKDİL/2 başvuruları için bekleyiş sona erdi ve ÖSYM tarafından başvurular bugün itibarıyla erişime açıldı. YÖKDİL sınavına katılım sağlamak isteyen adaylar, 16 Haziran'da itibaren başvurularını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapabilecek.
2026 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/2), 9 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.
YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınava başvurular, 16-24 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 16 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.