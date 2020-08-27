Gastronomi nedir? Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü mezunları ne iş yapar?

Gastronomi, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bir disiplindir. İlk olarak Fransız yazar Joseph Berchoux tarafından kullanmıştır.

Gastronomi, Yunanca mide ile ilgili "Gastro" ve kanun, kural anlamındaki "Nomos" kelimesinden türeyen "Nomy" kelimelerinin birleştirilmesinden oluşan bir kelimedir. Yenilebilir tüm maddelerin, hijyenik olan ama sağlığa uygun olmasına şart koşulmayacak şekilde azami damak ve göz zevkini amaçlayarak sofraya, yenmeye hazır hale getirilmesine kadar olan süreç gastronominin çalışma alanıdır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü, mutfağa, yemeklere, yemek yapmaya ilgisi olanların, mutfak sanatları konusunda bilimsel eğitim alma olanağı sağlar.

Yiyecekler ve içecekler hakkında detaylı bilgi alma, bilimsel ve sanatsal bir bakış açısına sahip olma gibi kazançları vardır. Verilen eğitimler sonucunda sektöre nitelikli çalışan sağlama ana amaçtır. Bu bölümde yer almak isteyenler için yemek ve yemek sanatlarına ilgisi olması eğitim hayatlarına yardımcı olur.



GASTRONOMİ UZMANLARI NERELERDE ÇALIŞIR?



Gastronomi Uzmanları yoğun olarak özel sektörde, gıda maddeleri işleyen, müşteri potansiyeli yüksek her türlü otel ve restoranda görev yapabilirler. Son yıllarda ülkemiz turizminin gelişmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda bu mesleğe olan talep daha da artacaktır. Gastronomi Uzmanları yiyecek-içecek işletmesi kurabilir ve yönetebilirler



GASTRONOMİ UZMANI NELER YAPAR?



Gastronomi uzmanı dünya mutfak kültürü, sanat tarihi, yemek tarihi konularında her türlü yerli ve yabancı yazılı veya görsel yayınları takip eder, çıkan sonuçları değerlendirir, konu ile ilgili raporlar düzenler, ilgilileri bilgilendirir, istatistiki bilgiler elde ederek muhafaza eder.

Türk mutfak kültürünün ve yemeklerinin dünyanın çeşitli ülkelerinde tanıtım ve geliştirilmesi için çalışmalar ve uygulamalı sunumlar yapar. Yaptığı araştırmalar doğrultusunda yeni ürünlerin oluşturulması ve daha ekonomik üretim tekniklerinin geliştirilmesine yönelik projeler hazırlar, bunların uygulanmasını sağlar.

Gıda maddelerinin özelliklerini kaybetmeden uzun süre korunması, ham maddelerden daha verimli olarak yararlanılması, artık maddelerin değerlendirilmesi, yeni ürünlere dönüştürülmesi konularında araştırma yapar.

Yönetici olarak diğer üretenlerle rekabet edebilecek en uygun üretim yöntemlerini araştırır, en iyi ve ekonomik ürünün üretilmesi konusunda düşük maliyet çalışmaları yapar, Üretimi, hammaddeden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında denetler, yönetim ve kalite kontrolünü yapar.

ARŞİV: MİNİK ŞEFLERDEN 'GASTRONOMİ FESTİVALİ'

