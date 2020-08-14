Gazi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Musa Yıldız kimdir?

16 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız getirildi. Peki, Prof. Dr. Musa Yıldız kimdir?

ntv.com.tr 14.08.2020 - 11:48

Gazi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Musa Yıldız kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Gazi Üniversitesi'ne Rektör olarak, Prof. Dr. Musa Yıldız atandı.

PROF. DR. MUSA YILDIZ KİMDİR?

Musa Yıldız, 1967 yılında Samsun'da dünyaya geldi. 1988 yılında Gazi Üniversitesi'nde Arap Dili Eğitimi üzerinde lisans eğitimini tamamladı. Yine Gazi Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans yaptı.

Prof. Dr. Musa Yıldız'ın eğitim bilgileri şöyle:

Lisans, Arap Dili Eğitimi - Gazi  Üniversitesi, 1988
Yüksek Lisans, Arap Dili Eğitimi - Gazi  Üniversitesi, 1992
Doktora, Arap Dili Eğitimi - Gazi  Üniversitesi, 1998
Doçent, Arap Dili ve Edebiyatı - YÖK Üniversitelerarası Kurul, 2002
Profesör, Arap Dili Eğitimi - Gazi  Üniversitesi, 2007

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