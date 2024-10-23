Gaziantep'te okul ders süresi kısaldı mı? Valilik açıkladı

Gaziantep'te okullardaki ders süresi düşürüldü. Gaziantep Valiliği, ilk ve ortaokullarda ders süresinin 35 dakikaya, anaokullarında ise 45 dakikaya düşürüldüğünü bildirdi.

Gaziantep'te okul ders süresi kısaldı mı? Valilik açıkladı

Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin gün ışığından daha fazla yararlanması amacıyla ikili yapan anaokullarında ders süresinin 50 dakikadan 45 dakikaya, ilk ve ortaokullarda ise 40 dakikadan 35 dakikaya düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Sizler eğitim yuvalarınızda aydınlık yarınlara yürürken bizler gün ışığından daha fazla istifade edin diye bir güncellemeye gidiyoruz. Günü, güneşi yol arkadaşı yapacağız. günlerinde yolunuz ve zihniniz açık olsun, size duyduğumuz sevgi ve güven her daim gönlünüzü doldursun." ifadesi kullanıldı.

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