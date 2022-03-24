Geleceğin su kahramanları yine farkındalık yarattı

Öğrencilerini çevre bilinci ve duyarlılığı ile yetiştiren Doğa Koleji, dünyada insanoğlunun sürdürülebilirliğinin en önemli unsurlarından olan suyun önemine dikkat çekmek için 22 Mart Dünya Su Günü’nde düzenlediği etkinliklerle fark yarattı.

İlk olarak Su Zirvesi '22’yi gerçekleştiren Doğa Kolejinin zirve konukları; İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, Doğa Koleji Ekoloji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu ve Doğa Koleji ekoloji öğretmenleri oldu.

Su Zirvesi ’22 de dünyada giderek artan iklim değişikliğine ve beraberinde gelen su krizine dikkat çekilerek bu durumun sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğu vurgulandı.



“SUYUN DEĞERİNİ BUGÜNDEN BİLMEK GEREKLİ”



Su Zirvesi’nin en önemli konuklarından İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, “İklim değişikliğinin su ile ilişkisine baktığımızda su döngüsüne çok büyük etkisi olduğunu, bu etkinin en büyük kaynağının biz insanlar olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye su fakiri bir ülke kategorisine girebilecek bir ülke. Suyun başka herhangi bir doğal kaynak ile yer değiştirilemeyeceği için değerini bugünden bilmemiz gerekiyor.” dedi.



"İHTİYACIMIZ OLMAYAN HİÇBİR ÜRÜNÜ ALMAMALI, İHTİYACIMIZDAN FAZLA SU TÜKETMEMELİYİZ”



Su Zirvesi ’22’de yer alan Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, “Kullanılabilir su kaynaklarımızın yavaş yavaş tükendiğini biliyoruz. Tüm dünya vatandaşları dünyadaki suyun %1 ini paylaşmak zorunda. Yaşadığımız gezegende su varlıklarımız çok fakat kullanım suyu sınırlı. Son yüzyılda giderek doğal varlıklarımızın kullanımına artan bir baskı var. Bunun için suyumuz yok olmadan ihtiyaçlarımızı tekrar sorgulamalıyız. En başında ihtiyacımız olmayan hiçbir ürünü almamayı, ihtiyacımızdan fazla suyu tüketmemeyi, hızlı tüketim konusunda israf alışkanlıklarımızı en kısa zamanda değiştirmek ve bir dünya vatandaşı olarak sorumluluklarımızı yerine getirmek bizim görevimizdir.” şeklinde konuştu.



Öğrencilerin su günü etkinliklerine de katılan Eryaman, “Doğa koruma ve farkındalık çalışmalarında bizim tek hedef kitlemiz öğrenci değil öğrencimize dokunan ailesi, arkadaşları da bizim için doğayı keşfetme ve sorumluluk geliştirme çalışmalarının hedefindedir. Çünkü dünyamızı sadece biz değil hep beraber koruyabiliriz. Bugün tüm öğrencilerimiz pankartlarını hazırladı, suya dair sloganlarını üretti ve sesini duyurmaya çalışıyor. Velilerimiz de bu sürecin en önemli parçası.” diyerek velilerin de öğrencilerin bu serüvenine ortak olmasının önemini vurguladı.



Zirve kapsamında verilen “Geleceğin Su Kahramanı Sensin” motivasyon eğitiminde Doğa Koleji Ekoloji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu, öğrencilerle yaptıkları etkinliklere değinerek şunları söyledi:



“Tüm öğrencilerimizi geleceğin su kahramanları olarak yetiştirmek bizim bu dünya için görevimizdir. Biz öğretmenler çocuklarımızın sadece akademik başarısını değil sosyal kimliklerini ve iyi bir dünya vatandaşı olarak yetişmeleri konusunda sorumluyuz. Tasarruf bilinci gelişmiş çocuklar yetiştirmek adına su ayak izi farkındalığı, su hasadı çalışmaları gibi birçok etkinlik, atölye çalışmalarını devam ettiriyoruz.”



AFİRKA’DA SU KUYUSU



Geleceğin Su Kahramanı Slogan Yarışması ile öğrenciler suya dair düşünce geliştirerek hem tasarım hem de slogan ürettiler. Yarışma sonrası tüm Doğa Koleji kampüslerinden gelen tasarımlar öğrenciler ve veliler oylanarak en beğenilen tasarım tişörtlere basılacak. Hazırlanan tişörtler geleceğin su kahramanları tarafından satışa sunularak Afrika’da açılacak akıllı köy ve su kuyusu çalışması için fon oluşturulacak.