Geleceğin Unicornları 458 milyon TL’lik ödül, nakit ve yatırımla buluştu

Her yıl İTÜ Çekirdek’e başvuran girişimlerden en iyilerinin belirlediği Big Bang Start-up Challenge etkinliği, bu sene “Öncüler” mottosuyla 2 Aralık 2021 Perşembe günü gerçekleştirildi.

Bu yıl 10. yaşını kutlayan Big Bang, girişimlerin aldığı 458 milyon liralık ödül, nakit ve yatırıma şahitlik etti. Big Bang 2021’de 36 girişim 7 milyon 780 TL’lik nakit ve ödüle kavuşurken; 10 girişim aldıkları toplam 26 milyon 251 bin TL’lik yatırımı ilk defa Big Bang sahnesinde açıkladı. 2021 yılı içerisinde yatırım alan 41 İTÜ Çekirdek girişiminin aldığı 424 milyon 78 bin 180 TL’lik yatırım ise Big Bang’de topluca anons edilerek kutlandı.

TOP 20’de yer alan girişimler arasında alınan ödül, nakit ve yatırımlarla ilk üçte yer almaya hak kazanan girişimler; Evodice, DeepSport ve Kozalak oldu.



Serdar Kuzuloğlu’nun ana sahne sunuculuğunu üstlendiği, Geveze’nin sahne arasında girişimlerle gün boyu röportajlar yaptığı Big Bang Start-up Challenge, bu yıl da online olarak gerçekleştirilerek benzersiz bir deneyime ev sahipliği yaptı. Big Bang’de izleyiciler birçok eğlenceli ana da şahitlik etti.



Big Bang’de konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “Dünyada ilk 5’te yer alan İTÜ Çekirdek olarak; her yıl gelişerek, evirilerek, dikey alan ve paydaşlarımızla büyümeye devam ediyoruz. İTÜ ARI Teknokent olarak hem ülkemizde hem de bölgemizde fark yaratmak çok önem verdiğimiz konulardan biri. Bu amaçla Teknokentler arası iş birlikleri; uluslararası iş birlikleri bu yılki odak noktamızı oluşturdu ve bundan sonraki süreçte de oluşturmaya devam edecek. Ayrıca bugün sizlerle de paylaşmak istediğim bir yeniliğimiz bulunuyor. 2022 yılında Türkiye dışından start-up’ları İTÜ Çekirdek’e çekmeye odaklanarak, global bir iletişim sürdüreceğiz. Bu çalışmamız ‘İTÜ Seed’ çatısı altında hayata geçirilecek. Bu proje ile ülkemizin ve bölgemizin yabancı girişimciler için bir hub olması için çalışacağız; yerli yabancı tüm start-upları hem ekosistemimizde büyütmek hem de dünyaya açmak için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz. 2022’in ilk aylarında İTÜ Seed’in global web sitesinin de lansmanını yapacağımızı gururla duyuruyorum. Biz, ülkemizin teknolojik alanda daha çok atılımlar yapması için T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ve İstanbul Teknik Üniversitemizin de destekleriyle elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Bu yolda bizlere destek olan İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulumuza, çalışanlarımıza, çok değerli paydaşlarımıza, yatırımcılarımıza, mentorlarımıza ve Türkiye’nin geleceği için çabalayan girişimlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



83 TEKNOLOJİK GİRİŞİM BİG BANG’DE YERİNİ ALDI



Türkiye’nin her şehrinden binlerce başvuru alan İTÜ Çekirdek’in 83 yarı finalistinin sanal stantları ziyaretçiler tarafından gezilirken; bu girişimler arasından sahneye çıkmaya hak kazanan 20 girişim ise görkemli Big Bang sahnesinde sunumlarını gerçekleştirdi.



GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE DEĞER KATIYORLAR



İstanbul Sanayi Odası, Elginkan Vakfı’nın Elmas Paydaş; İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İstanbul Planlama Ajansı ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB)’nin Platin Paydaş; Teknoloji ile Üretelim, EnerjiSA, AgeSA, Agito, Anadolu Efes, AKSigorta, AXA Sigorta, Elder, Ford Otosan, HDI Sigorta, Teknasyon, Türkiye Sigorta ve Yapı Kredi Teknoloji’nin Altın Paydaşları arasında yer aldığı İTÜ Çekirdek Big Bang Start-up Challenge’ın Türkiye’ye değer katan, omuz omuza vermiş 40’ı aşkın paydaşı bulunuyor.

Detaylı bilgi için; https://bigbang.itucekirdek.com/



Etkinliği yeniden izlemek için; https://youtu.be/fw-uIfFsKkA



İTÜ Çekirdek Hakkında



Üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5’te yer alan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi, fikirlerini ticarileşebilir ürün ya da hizmete dönüştürmek isteyen girişimciler için çalışmaktadır. Kurulduğu günden beri yüzlerce girişimin aldığı desteklerle başarılı olmasını ve şirketleşmesini sağlayan İTÜ Çekirdek, ülke genelinde 3.000 girişime ve 6.500 girişimciye destek verdi. 320 milyon TL’yi aşkın yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerlemesi 2.8 milyar TL’yi aştı. Türkiye girişimcilik ekosistemini girişimlerin kalitesi, dünya piyasalarındaki başarısı ve başarılı girişim sayısı bakımından büyütmeyi hedefleyen İTÜ Çekirdek’in özel sektör ve kamu kurumlarından pek çok paydaşı bulunuyor.