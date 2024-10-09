Gelecek yıl MSÜ ne zaman yapılacak? 2025 MSÜ takvimi belli oldu mu?

2025 MSÜ sınav tarihi, sınava katılım sağlayacak olan askeri öğrenci adayları tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan sınav öncesinde gözler MSÜ takvimine çevrildi. İşte ayrıntılar.



2025 MSÜ TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?



2025'de ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların takvimi henüz netleşmedi.



2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 yılı sınav takvimi 6 Kasım 2023 günü ilan edilmişti.



Yakın zaman içinde 2025 MSÜ başvuru ve sınav tarihlerinin belli olması bekleniyor.



2025 yılında MSÜ oturumunun geçmiş yıllarda olduğu gibi mart ayında yapılacağı tahmin ediliyor.