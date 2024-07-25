Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) sonuçları açıklandı

ÖSYM’nin sınav takvimi doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY sonuçları bugün (25 Temmuz) ilan edildi. Sonuçlar kurumun “sonuc.osym.gov.tr” adresinden öğrenilebilecek.
ÖSYM SONUÇ DUYURUSU
Yapılan duyuruda; "29 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın (2024-GUY) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denidi.
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