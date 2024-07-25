Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) sonuçları açıklandı

ÖSYM SONUÇ DUYURUSU

Yapılan duyuruda; "29 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın (2024-GUY) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denidi.

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