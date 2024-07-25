Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) sonuçları açıklandı

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) sonuçları için geri sayım sona erdi. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, GUY sonuçları bugün saat 11.00'de ilan edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) sonuçları açıklandı

’nin sınav takvimi doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY sonuçları bugün (25 Temmuz) ilan edildi. Sonuçlar kurumun “sonuc.osym.gov.tr” adresinden öğrenilebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) sonuçları açıklandı - 1

SONUÇ DUYURUSU

Yapılan duyuruda; "29 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın (2024-GUY) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denidi.

GUY SINAV SONUCU İÇİN TIKLAYIN

Öne Çıkan Video

Camide kendini bıçaklamak isteyen vatandaşı imam engelledi

EĞİTİM HABERLERİ

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre DGS 2024 sonuç tarihi

DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre DGS 2024 sonuç tarihi

Açıköğretim (AÖF) sınavsız ikinci üniversite başvuruları için son gün ne zaman? Sınavsız üniversite kayıt tarihleri

Açıköğretim (AÖF) sınavsız ikinci üniversite başvuruları için son gün ne zaman? Sınavsız üniversite kayıt tarihleri

2024-YKS tercih dönemi yarın başlıyor

2024-YKS tercih dönemi yarın başlıyor

LGS 1. nakil (ek yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB nakil takvimini paylaştı

LGS 1. nakil (ek yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB nakil takvimini paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

KPSS önlisans sınavı ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

KPSS önlisans sınavı ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...