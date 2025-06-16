Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 81 sözleşmeli personel alacak: GİB personel alımı başvuruları ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Başkanlığımız merkez teşkilatında, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen ünvanlarda toplam 81 (seksen bir) sözleşmeli personel alınacak." denildi.

PERSONEL ALIMI SINAVI



Sınav sözlü olarak, 21 Temmuz ila 1 Ağustos 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır. Sözlu sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 (on) gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.



GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,



Başvurulan sözleşmeli personel ünvanına ilişkin olarak, Tablo-l'de belirtilen sürede tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,



Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak,



Süresi içinde başvuru yapmış olmak.