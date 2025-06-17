Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları başladı: KOMEK yaz okuluna kayıt nasıl yapılır?

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KOMEK, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuklar ve gençler için Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları başladı. Gençlerin yaz tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmesini hedefleyen programda; sanattan spora, teknolojiden kişisel gelişime kadar pek çok farklı branşta dersler sunulacak.



KOMEK YAZ OKULU KAYIT TAKVİMİ



Eğitimlerden faydalanmak isteyen öğrenciler, 17 Haziran – 1 Temmuz 2025 tarihleri arasında www.komek.org.tr adresinden başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek.



BAŞVURU ONAYI VE KONTROL



Başvuru formunu dikkatlice doldurduktan sonra “Başvuruyu Gönder” düğmesine tıklayın.



Başvurunun başarıyla alındığına dair sistemden onay mesajı alınmalıdır.



Sistem kabul ederse, e-posta veya profilinizde kayıt durumu “onaylandı” olarak görünecektir.