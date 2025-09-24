Gençlere yönelik sanal istihdam fuarı düzenlenecek (NEET ve Gençlere Yönelik Sanal İstihdam Fuarı tarihleri)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlere yönelik sanal istihdam fuarı düzenleyeceklerini duyurdu. Işıkhan, NEET (ne eğitimde ne istihdamda olan) ve gençlere yönelik sanal istihdam fuarının 25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyledi.

İSTİHDAM FUARI AÇIKLAMASI



Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kariyerine yön vermek isteyen tüm gençlerimizi NEET ve Gençlere Yönelik Sanal İstihdam Fuarı'mıza bekliyoruz. 25-26 Eylül’de gerçekleşecek fuarımıza 44 ilden yaklaşık 500 firma katılacak. Gençlerimiz; firma yetkilileriyle doğrudan görüşme yapabilecek, öz geçmişlerini paylaşarak iş başvurusu gerçekleştirebilecek ve çevrim içi seminerlerle çeşitli sektörlere dair önemli bilgiler edinebilecekler. Eğitim ve iş gücü arasındaki boşluğu doldurmak, istihdama erişimi kolaylaştırmak için büyük bir fırsat" dedi.



Işıkhan ayrıca, fuara katılımın "http://sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirileceğini belirtti.



