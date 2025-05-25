Gençlik Kampı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen "GSB Yaz Gençlik Kampları"nın bu yılki ilk 5 dönemi için başvurular 9 Haziran 2025'e kadar devam edecek. Online başvuru yapma imkânı bulunmayan gençler, en yakın Gençlik Merkezine giderek başvurularını yetkililer aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.

