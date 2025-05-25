Gençlik Kampı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 2025 Yaz Gençlik Kampları için başvuru süreci devam ediyor. 2025 yılında da Deniz (Mavi) ve Doğa (Yeşil) kamplar, gençlere unutulmaz bir kamp deneyimi sunmaya devam edecek. Peki, Gençlik Kampı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen "GSB Yaz Gençlik Kampları"nın bu yılki ilk 5 dönemi için başvurular 9 Haziran 2025'e kadar devam edecek. Online başvuru yapma imkânı bulunmayan gençler, en yakın Gençlik Merkezine giderek başvurularını yetkililer aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.
GENÇLİK KAMPI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İlk 5 Dönem başvuru sonuçları en geç 13 Haziran 2025 tarihinde e-genc.gsb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sonraki dönem başvuru sonuçları ise en geç 18 Temmuz 2025 tarihinde e-genc.gsb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
YAŞ GRUPLARI VE KATILIM ŞARTLARI
Başvurularda yıl bazlı yaş grupları dikkate alınacaktır.
12 - 25 yaş arasındaki gençler başvuru yapabilir.
Mavi (Deniz) Kampları - Erkek/Kız:
12-13 yaş grubu → 2013-2012 doğumlular
14-15 yaş grubu → 2011-2010 doğumlular
Yeşil (Doğa) Kampları - Erkek/Kız:
16-17 yaş grubu → 2009-2008 doğumlular
18-22 yaş grubu → 2007-2003 doğumlular
23-25 yaş grubu → 2002-2000 doğumlular
Eksik veya yanlış beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kamp
- Gündem
- Gençlik Ve Spor Bakanlığı