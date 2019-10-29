Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK'ten işbirliği

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın katılımıyla yarın düzenlenecek törende işbirliği protokolü imzalanacak.



Törene, Bakanlık yetkililerinin yanı sıra YÖK üyeleri, Ankara'daki üniversite rektörleri ile spor bilimleri fakültesi, beden eğitimi ve spor yüksekokulu ve spor ile ilgili uygulama ve araştırma merkezi bulunan Ankara'daki üniversitelerin ilgili dekan ve müdürleri katılacak.



Protokol ile üniversite öğrenimine devam eden öğrencilerin eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesi ve gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

