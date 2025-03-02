Geri sayım başladı! YKS başvuruları için yarın son gün

Geri sayım başladı, hayallerindeki üniversiteyi kazanmak için çalışan adayların yalnızca birkaç ay kaldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girebilmek için başvurular yarın sonlanacak.

Eğitim uzmanı Salim Ünsal, "Diyelim ki başvurunuzu son güne bıraktınız ve bunu da gerçekleştiremediniz. ÖSYM yine size geç başvuru yapabilecek hak tanıyor. 11-13 Mart tarihleri arasında biraz fazla ücret ödeyerek, her bir oturumun ücretini yüzde 50 zamlı ödeyerek, yine başvurunuzu yapabiliyorsunuz." bilgisini verdi.

SON AYLARINI OLDUKÇA VERİMLİ GEÇİRİN UYARISI

Sınava son birkaç ay kala bu dönemin oldukça verimli geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Ünsal, "Gerek konu tekrarı yaparak, gerek yeni bilgiler öğrenerek, gerek test tekniğini geliştirerek bu zamanları verimli değerlendirdikleri takdirde ben çoğu adayın beklenenden daha üstün bir performans sergileyebileceğini ifade ederim." dedi.



"ÜCRET, SINAVA GİREN SAYISINI AZALTABİLİR"

Bu yıl üniversite sınavı ücreti her oturum için 450 lira olarak belirlendi.

Uzmanlara göre, ücretin yüksek olması katılımı etkileyebilir.

"Geçen sene 3 milyon 557 binden, 3 milyon 120 bine düşmesinde sınav ücretlerinin büyük oranda artmasının etkili oldugunu gözlemledik. Bu sene de yalaşık yüzde 50'nin üzerinde artış var, bir oturum 450 liraya çıktı. Testin 3'üne de giren bir aday bin 350 lira para ödeyecek." bilgisini veren Ünsal, bu tutarın bu sene de sınava giren sayısını azaltabileceğini söyledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21 ve 22 Haziran'da yapılacak.

