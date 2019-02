İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü tarafından ‘’Bu Bir Hayal Ürünüdür’’ mottosuyla yola çıkan ve bu yıl on birincisi düzenlenecek olan Global Opportunities in Business and Investment (GOBI), ilk defa yapıldığı 2008 yılında Üniaktivite tarafından “En İyi Uluslararası Öğrenci Organizasyonu” ödülü verilen, uluslararası iş ve yatırım zirvesidir.



GOBI, bu yıl 3-6 Mart tarihleri arasında, 42 farklı ülkeden ve Anadolu’dan gelen 5000 civarı üniversite öğrencisinin katılımıyla, iki kıtayı bağlama özelliğine sahip olan eşsiz şehir İstanbul’da gerçekleşecek.



Keyif ile işe yararlılığı birleştirmek isteyen öğrencilerin, özgeçmişini doldurup, bütün dünyadan insanlarla birlikte iş kültürüyle ilgili bilgi sahibi olmalarına olanak sağlayan GOBI, aynı zamanda uluslararası alanda tanınmış konuşmacıların katılımıyla ve ülkemizde yer edinen önemli olan konuların işleneceği zirve özelliği taşıyor.



Dört gün boyunca devam edecek olan bu dev zirvenin ilk günü görkemli bir açılış gecesi ile başlıyor! Her sene olduğu gibi GOBI’de Türkiye ve İstanbul tanıtımı esas alınarak, gezi ve sosyal aktiviteler ile her üniversite öğrencisinin, hayatı boyunca unutamayacağı bir hafta yaşatılacak. Panellerden sonra her gece, İstanbul’un en elit eğlence mekânlarında çeşitli aktiviteler düzenlenip Türk kültürünü tanıtmasının yanında, International Night gibi etkinlikleriyle farklı kültürlerin de kendilerini tanıtması için fırsat sağlayacaktır. Bu yönüyle iş dünyasıyla öğrenciler arasında kurduğu köprünün yanı sıra farklı kültürlerin kaynaşmasında ve etkileşiminde GOBI önemli bir role sahip oluyor.

Her yıl dünyanın farklı yerlerinden yüzlerce yabancı öğrenciyi ağırlayan GOBI, bu yıl katılımcılarına ‘GOBIfest’ ile farklı bir eğlence sunmaya hazırlanıyor. Dorock XL Beşiktaş destekleriyle hazırlanan Evren Can Gündüz konseri ve sonrasında sevilen DJ Ali Taş ile 90'lar partisi ile devam edecek gecede sınırsız eğlenceyi kaçırmayın.



Gerçekleşecek olan uluslararası panellerde, Türkiye’nin seçkin iş adamları, iş ve yatırım sahalarının ilgi çekici evrensel konularından bahsediliyor. Geçmiş yıllarda Mercedes-Benz, Google Türkiye, P&G, THY, Oracle, Deloitte, Coca–Cola, Boston Consulting Group gibi önde gelen firmaların C-Level konuşmacıları yanı sıra İlber Ortaylı, Sinan Güler, Erol Bilecik ve daha birçok uluslararası alanda tanınan isimler GOBI’de yer aldı.

GOBI’nin 11. Senesine damga vuracak değerli konuşmacılardan bazıları:



Kaan Terzioğlu - Turkcell CEO



Sadettin Saran - Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı



Oğuz Uçanlar - McDonald's CEO



Dr. Yılmaz Argüden – ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu



Steven Young - Bosch Türkiye ve Ortadoğu CEO



Hakan Alp - Yapı Kredi GMY



Acar Baltaş - Psikolog, akademisyen, yazar



Burcu Geriş - TAV CFO



Burak Başarır - Coca Cola CEO



Erdem Ertuna – DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi



Zeynep Dereli – Tink Okulları Kurucu & CEO



Burak Gürcan – Grundfos Türkiye CEO



Haldun Dormen – Tiyatrocu



Hale Caneroğlu – Düşünce Lideri / Kurumsal Mutluluk Eğitmeni



Musa Dağdeviren – Yemek Antropoloğu



Gülşah Güray – Radyo Eksen Kurucusu