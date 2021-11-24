Google'dan Öğretmenler Günü'ne özel doodle

Google, Öğretmenler Günü'nü öğretmen arı ve öğrenci arıların yer aldığı özel bir logo ile kutladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.11.2021 - 10:01

Google'dan Öğretmenler Günü'ne özel doodle

İlişkili Haberler

Öğretmenler Günü tarihçesi

Öğretmenler Günü tarihçesi

Milli Eğitim Bakanı Özer'den Öğretmenler Günü mesajı

Milli Eğitim Bakanı Özer'den Öğretmenler Günü mesajı

İnternet kullanıcıları ana sayfasında, için hazırlanan doodle ile karşılaşıyor.

uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Özel tasarımlı logonun üzerine tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.

DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlar. Kullanıcılar, özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebilir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için, ilk animasyonlu Doodle ise 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır. İlk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yayımlanmış Doodle'lar, www.google.com/doodles adresinde görülebiliyor.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...