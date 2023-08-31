Gözler AÖF yaz okulu sınav sonuç tarihinde: AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yapıldı.

AÖF YAZ OKULU SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖF sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ilan ediliyor. Yaz okulu sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.