Gözler AÖF yaz okulu sınav sonuç tarihinde: AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) yüz yüze olarak gerçekleştirilmişti. Sınav sürecini tamamlayan öğrenciler, sonuçlara odaklandı. Peki,  AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gözler AÖF yaz okulu sınav sonuç tarihinde: AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yapıldı. 

YAZ OKULU SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 10 gün içerisinde ilan ediliyor. Yaz okulu sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. 

Gözler AÖF yaz okulu sınav sonuç tarihinde: AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

AÖF NASIL SORGULANIR?

2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

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