Gözler ATA AÖF sınav sonuç tarihinde: ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), Güz Yarıyılı vize sınavları 26-27 Aralık tarihleri arasında üç oturumda tamamlandı. ATA AÖF ara sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler, sınav sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ATA AÖF sınav sonuç tarihi için üniversiteden henüz bir açıklama gelmedi ancak sonuçların 9-16 Aralık tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl güz dönemi ara sınavları aralık ayının ilk haftasında duyurulmuştu. Sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecek.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2022-2023



Final sınavı: 1. Oturum- 7 Ocak 2023



2. Oturum- 7 Ocak 2023



3. Oturum- 8 Ocak 2023



Bütünleme sınavı: 1. ve 2. Oturum- 11 Şubat 2023



3. Oturum- 12 Şubat 2023