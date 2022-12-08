Gözler ATA AÖF sınav sonuç tarihinde: ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kasım ayında gerçekleşen Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) ara sınavlarının sonucu için geri sayım devam ediyor. Alacakları notları merak eden öğrenciler, sonuç açıklamasını bekliyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli oldu mu?

Gözler ATA AÖF sınav sonuç tarihinde: ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA ), Güz Yarıyılı vize sınavları 26-27 Aralık tarihleri arasında üç oturumda tamamlandı. ATA AÖF ara sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler, sınav sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Gözler ATA AÖF sınav sonuç tarihinde: ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuç tarihi için üniversiteden henüz bir açıklama gelmedi ancak sonuçların 9-16 Aralık tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl güz dönemi ara sınavları aralık ayının ilk haftasında duyurulmuştu. Sınav sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecek. 

Gözler ATA AÖF sınav sonuç tarihinde: ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2022-2023 

Final sınavı: 1. Oturum- 7 Ocak 2023

2. Oturum- 7 Ocak 2023

3. Oturum- 8 Ocak 2023

Bütünleme sınavı: 1. ve 2. Oturum- 11 Şubat 2023

3. Oturum- 12 Şubat 2023

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...