Güney Kore'de lise eğitimi ücretsiz hale geliyor

Güney Kore'de parlamento lise eğitiminde öğrenci kayıt ve harç ücretlerinin aşamalı olarak kaldırılmasını öngören düzenlemeyi kabul etti.



Yonhap'ta yer alan habere göre, düzenlemeyle lise 2. ve 3. sınıf öğrencileri 2020'den itibaren kayıt ücreti ve eğitim harcı ödemeden okullarına devam edilecek. Düzenleme 2021'den itibaren ise 1. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde genişletilecek.



Güney Kore'de kamuya ait okullarda yalnızca ilkokul ve ortaokul düzeyinde ücretsiz eğitim veriliyor. Liselerde ise öğrenciler kayıt ücreti, öğrenim harcı ve diğer masraflar için öğrenci başına yılda ortalama 1 milyon 580 bin won (yaklaşık 7 bin 765 lira) para ödemek zorunda kalıyor.



Plan sayesinde gelecek yıl 880 bin öğrenci, 2021'de ise 1 milyon 260 bin öğrenci ücretsiz eğitimden yararlanmaya başlayacak.