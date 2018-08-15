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Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Sivas'ın ardından İstanbul, Muğla, Ordu ve Ankara'da yeni güreş liseleri açacak.



Federasyondan yapılan açıklamada, altyapı çalışmalarına büyük önem veren Türkiye Güreş Federasyonunun yeni güreş liselerinin açılması için yoğun çaba sarfettiği bildirildi.



Açıklamada, İstanbul, Ankara, Muğla ve Ordu'da imam hatip güreş liselerinin yakın zamanda hizmete sunulacağı belirtildi.



Güreş liseleri konusunda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten TGF Başkanı Musa Aydın, "Bu proje Türk güreşinin altyapısı adına devrim niteliğinde. Amacımız güreş liselerinin sayısını artırmak" ifadelerini kullandı.



Başkan Aydın, Türkiye Güreş Federasyonu olarak YİBO (Yatılı İlköğretim Bölge Okulları) projesiyle altyapı konusunda önemli adımlar attıklarını aktararak, şu görüşleri paylaştı:



"Güreş liseleri bizler için bambaşka önem taşıyor. Bu konuda Milli Eğitim Bakanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımız da bizlere büyük destek veriyor. Sivas'ta ilk güreş lisesini daha önce açmıştık. Bu yıl da İstanbul/Kocayusuf, Ankara/Kızılcahamam, Muğla ve Ordu/Ulubey'de imam hatip güreş liseleri açılıyor. Din Eğitimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'a da bu projeye verdiği büyük katkıdan dolayı teşekkür ediyorum."



Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamındaki projeyi Din Eğitimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın birlikte yürütüyor.

