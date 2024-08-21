Güz dönemi ders ekleme/çıkarma tarihi: Üniversitelerde ders seçimi ne zaman?

2024 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Kayıtların ardından ise üniversitelerde ders ekleme/çıkarma tarihi gündeme gelecek. Peki, üniversitelerde ders seçimi ne zaman?

Güz dönemi ders ekleme/çıkarma tarihi: Üniversitelerde ders seçimi ne zaman?

'Üniversitelerde ders seçimi ne zaman?' sorusu, özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Üniversitelerin ders seçim tarihi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen binlerce öğrenci, üniversitelerinin açıklamalarına odaklandı.

DERS/EKLEME ÇIKARMA NE ZAMAN?

Kayıt yenileme, ders seçimi ve ders ekleme/silme işlemleri her üniversiteye göre farklılık gösteriyor.

Bu konuda en net bilgi, ilgili üniversitenin akademik takviminden ve öğrenci işlerinden öğrenilebilir.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl ise bu tarih 11 Eylül olarak belirlenmişti.

Fakat YÖK tarihini açıklasa bile bu tarihler, YÖK'e bağlı olarak veren üniversitelerin fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.

Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

EĞİTİM HABERLERİ

Anaokulları ne zaman açılacak? MEB 2024 anaokulu açılış tarihi

Anaokulları ne zaman açılacak? MEB 2024 anaokulu açılış tarihi

Güz dönemi ders başlama tarihi: Üniversiteler ne zaman açılacak?

Güz dönemi ders başlama tarihi: Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversite e-kayıtları ne zaman bitiyor?

Üniversite e-kayıtları ne zaman bitiyor?

Meslek lisesi ve teknik lisesi öğrencileri için kurumlara ödenen destekler artırıldı: Destek ödemesi ne kadar oldu?

Meslek lisesi ve teknik lisesi öğrencileri için kurumlara ödenen destekler artırıldı: Destek ödemesi ne kadar oldu?

TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Burs başvuru tarihleri belli oldu: TEV burs başvuruları ne zaman? TEV burs başvuru şartları neler?

TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Burs başvuru tarihleri belli oldu: TEV burs başvuruları ne zaman? TEV burs başvuru şartları neler?

ÖSYM duyurdu: 2024-Sayıştay Eleme Sınavı Başvuruları başladı

ÖSYM duyurdu: 2024-Sayıştay Eleme Sınavı Başvuruları başladı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...