Güz dönemi final sınav tarihleri: AÖF finalleri ne zaman?

2024-2025 AÖF güz dönemi vize sonuçlarının açıklanması ile bu kez final sınavlarının tarihi gündeme geldi. Gelecek ocak ayı içinde yapılacak sınavın oturum tarihleri, binlerce açıköğretim lisans ve önlisans öğrencisinin gündeminde yer alıyor. İşte, AÖF güz final sınav takvimi....



AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?



2024-2025 eğitim yılı AÖF sınav takvimi yayımlandı.



Takvime göre, dönem sonu sınavı 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.



SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?



AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanmıştı.



Buna göre AÖF sınav giriş yerlerinin aralık ayının ilk haftası yayımlanacağı tahmin ediliyor.



SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.