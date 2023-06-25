Güzel Sanatlar Lisesi sınavı ne zaman? MEB 2023-2024 takvimi araştırılıyor

Güzel Sanatlar Lisesi sınavı adayların merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. Burada alacakları 4 senelik eğitimin ardından üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri'nde eğitim kariyerlerine devam etme planı olan liseli adayları, bu yılın sınav takvimine odaklandı. İşte, Güzel Sanatlar Lisesi sınavlarından son bilgiler...



GÜZEL SANATLAR LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN?



Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavının 2023 tarihleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilmedi.



Geçmiş yıllardaki sınavlar baz alınırsa; sınavın temmuz ayı içinde yapılabileceği tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



Yetenek sınavı başvuru tarihleri açıklandıktan sonra başvurular e-Okul sistemi üzerinden kabul edilecek.





